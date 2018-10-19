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В Болгарии в отеле обнаружили фальшивомонетчиков

В Болгарии в отеле обнаружили фальшивомонетчиков

Правоохранительные органы Болгарии обнаружили на территории гостиничного комплекса «Кантилена» на Солнечном берегу типографию фальшивомонетчиков.

Об этом проинформировал заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев.

«При проведении специальной операции по борьбе с изготовлением и распространением фальшивой валюты в одном из подвальных помещений гостиничного комплекса «Кантилена» была обнаружена нелегальная типография по изготовлению фальшивой валюты. Это самая крупная, обнаруженная за последние 11 лет, типография фальшивомонетчиков, а также самая крупная, изъятая в ходе операции, сумма в размере 11 миллионов фальшивых евро», – отметил Гешев.

По его словам, в ходе проведения дополнительных следственных мероприятий, в домах у подозреваемых в причастности к изготовлению валюты были обнаружены еще 2 миллиона фальшивых долларов.

Четыре человека, в том числе и владелец гостиничного комплекса, который был соучастником банды, задержаны. Наблюдение за фальшивомонетчиками велось с января 2018 года.

Комиссар Управления внутренних дел города Бургас добавил, что двое из основных членов банды были задержаны в момент печатания фальшивых банкнот.

По материалам УКРИНФОРМ
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