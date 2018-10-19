В Харькове повышают тарифы на отопление и горячую воду

Открытое обсуждение повышения тарифов на отопление и горячее водоснабжение для населения прошло в КП «Харьковские тепловые сети».

В обсуждении приняли участие представители Харьковского горсовета, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), работники предприятия, харьковчане.

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“Тарифы на централизованное отопление будут составлять: для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии – 1307 грн 39 коп./Гкал (сейчас – 1238 грн 88 коп./Гкал, повышение – на 68 грн 51 коп.). Для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии – 33 грн 44 коп. за 1 кв. м в месяц (сейчас – 31 грн 69 коп., повышение – на 1 грн 75 коп.)», – сообщила заместитель генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» по экономике Марина Магомедова.

По ее словам, тариф на горячее водоснабжение: при условии подключения полотенцесушителя к системам горячего водоснабжения – 80 грн 71 коп. за 1 куб. м (сейчас – 73 грн 29 коп., повышение – на 7 грн 42 коп.), при условии отсутствия полотенцесушителя – 74 грн 85 коп. за 1 куб.м (сейчас – 67 грн 74 коп., повышение на 7 грн 11 коп).

Магомедова объяснила, что на изменение тарифов повлияло несколько факторов.

“В большей степени – увеличение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. В тарифе для населения этот показатель не пересматривался с 2016 года. Также возросла стоимость покупной тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения”, – сказала она.

По ее словам, сейчас средняя зарплата на предприятии составляет 6 тыс. 500 грн при том, что средняя на промышленных предприятиях Украины – около 9 тыс. грн. Штат слесарей и ремонтников укомплектован на 70-80%, не хватает газосварщиков. “Удерживаем кадры с помощью поощрений и доплаты, но рост уровня зарплаты необходим”, – добавила Магомедова.

После повышения тарифов, прозвучало на обсуждении, зарплата для каждой категории работников КП «ХТС» повысится на 17-20%.