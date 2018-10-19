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Где украинцы чаще всего открывают счета

Где украинцы чаще всего открывают счета

Среди украинцев, которые получили лицензии на открытие валютных счетов за границей, каждый пятый планирует открыть счета в испанских банках, за ними в народном рейтинге идут банки Германии, США, Литвы, Кипра и Швейцарии.

Об этом сообщил Приватбанк.

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Почти половина (48%) индивидуальных лицензий на вывоз валюты украинцы получают для размещения на личном зарубежном счету, еще 41% лицензий берутся для покупки ценных бумаг ведущих мировых компаний, 5% – для покупки зарубежной недвижимости, 4% – на оплату страхования за рубежом.

Среди украинцев – инвесторов в акции ведущих компаний и другие ценные бумаги – больше половины заказывают лицензии на инвестирование средств в Великобритании. Также ценятся инвестиции в такие страны, как Мальта, США и Кипр. А среди стран, недвижимость которых является наиболее привлекательной для украинцев, бесспорными лидерами остаются Испания, Грузия и Болгария.

По материалам Економічна Правда
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