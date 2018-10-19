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ЕБРР объявил тендер на закупку троллейбусов для Харькова

ЕБРР объявил тендер на закупку троллейбусов для Харькова

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил тендер на закупку новых троллейбусов и комплектующих для коммунального предприятия “Троллейбусное депо №2” (Харьков) в рамках ранее заключенного кредитного соглашению на 10 млн евро о приобретении до 70 троллейбусов.

Как говорится в информации ЕБРР, в контракт входит поставка низкопольных 12-метровых двухосных троллейбусов, комплектов обязательных запчастей и расходных материалов, ремонтных инструментов и оборудования для обслуживания и ремонта троллейбусов и сопутствующих услуг.

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Согласно документу, срок поставки – 42 недели после получения предоплаты, финансирование будет предоставлено ЕБРР и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), а его размер не уточняется.

По материалам Центр транспортных стратегий
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