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Миллионеров в мире стало более 42 миллионов

Миллионеров в мире стало более 42 миллионов

Почти 42,2 миллиона человек в мире являются миллионерами, за последний год их стало больше на 2,3 миллиона.

Об этом сообщается в ежегодном отчете Credit Suisse.

Так, в США число миллионеров выросло на 878 тыс. человек – до 17,4 млн, во Франции, Германии, Великобритании и Италии – примерно на 200 тыс. в каждой из стран, в Китае – на 186 тыс., в Японии – на 94 тыс.

При этом в очень немногих государствах, таких как Турция и Бразилия, количество миллионеров сократилось, в основном из-за изменения курсов нацвалют.

Доля самых обеспеченных людей (с активами свыше $100 тыс.) составляет 9,5% всего населения планеты. Они в совокупности владеют 84,1% мировых богатств в сравнении с 86% в прошлом году.

Совокупное благосостояние населения мира с июля 2017 года по конец июня 2018 года увеличилось на $14 трлн, или на 4,6%, и достигло $317 трлн.

По материалам НВ
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