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В Сети показали новый электровоз Киев-Борисполь (фото)

В Сети показали новый электровоз Киев-Борисполь (фото)

В Сети опубликованы фото нового дизельного поезда “Укрзализныци”, который, вероятно, будет ходить в аэропорт “Борисполь”.

Об этом сообщает ЦТС.

Транспортное средство окрашено в белый цвет, а спереди в нижней части – в желтый.

Официального подтверждения УЗ о том, что так будут выглядеть экспрессы в Борисполь, нет.

Напомним, в аэропорту “Борисполь” железнодорожники уже построили две платформы с пандусами, откуда будут отправляться и куда будут прибывать рельсобусы, которые свяжут воздушную гавань с Центральным железнодорожным вокзалом Киева.

На железнодорожном вокзале столицы также ведутся работы по обустройству новой платформы для приема и отправки железнодорожных экспрессов в аэропорт “Борисполь”.

“Укрзализныця” подготовила 5 рельсовых автобусов, которые будут ездить по маршруту Киев-Пассажирский – аэропорт “Борисполь”.

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом “Борисполь” будет завершено до 1 декабря.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от станции “Киев-Пассажирский”, через станцию “Выдубичи” до терминала D аэропорта “Борисполь”.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии – 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

По материалам Економічна Правда
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