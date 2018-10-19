Луцкводоканалу хотят отрезать электричество за долги

Волынские энергетики грозятся с 12 ноября начать отключение от электроснабжения объектов “Луцкводоканала” за миллионные долги.

Об этом сообщает пресс-служба Пао “Волыньоблэнерго”.

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«Луцкводоканал» поэтапно будут отключать от электроснабжения. Руководствуясь требованиями Правил розничного рынка электрической энергии, ЧАО «Волыньоблэнерго» направило официальное предупреждение о прекращении электроснабжения электрической энергии из-за имеющейся задолженности», – говорится в сообщении.

Согласно информации, 12 ноября будет отключена промзона Луцка (ул. Сечевая, 16); 13 ноября – Емельяновский водозабор; 14 ноября – Гнидавский водозабор; 15 ноября – Дубновский водозабор.

В «Волыньоблэнерго» отметили, что до сих пор так и не получили от КП «Луцкводоканал» конкретных конструктивных предложений по погашению задолженности. Судебный иск, поданный до этого, не ускорил решение вопроса. Поэтому, считают в ЧАО, у предприятия не осталось других возможностей повлиять на ситуацию.

О прекращении электроснабжения объектов водоканала сообщено также Луцкому городскому совету и инспекции Госэнергонадзора в Волынской области, отметили на предприятии.