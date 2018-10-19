Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 99 0

Названа дата открытия самого длинного морского моста в мире

Названа дата открытия самого длинного морского моста в мире

Официальный запуск в эксплуатацию моста Гонконг-Чжухай-Макао и полноценного движения автотранспорта по нему состоится 24 октября в 9:00 по пекинскому времени.

Движение автобусов по мосту было запущено еще в конце сентября.

Сооружение общей протяженностью 55 км является самым длинным мостом в мире, проходящим над морем. В него входит тоннель протяженностью 7 км и искусственные острова. Общая протяженность морской части моста составляет 22,9 километров. Из 55 км сооружения 38 км приходится непосредственно на различные участки мостов.

Строительство началось еще в 2009 году, при этом учитывались экологические требования, дабы не навредить морской фауне региона. Тоннель и участки с вантовыми мостами были сооружены для того, чтобы обеспечить проход крупнотоннажных морских судов. Благодаря мосту путешествие из Гонконга в Чжухай сократится с 3 часов до 30 минут

Планировалось, что мост запустят в прошлом году однако этого не произошло потому, что потребовалось согласовать механизмы пограничного контроля – Гонконг и Макао, хотя и входят в состав КНР, но являются специальными административными единицами.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина