Экономист дал прогноз курса доллара на следующий год

На следующий год ожидается замедление украинской экономики до темпа 2,9% по сравнению с ожиданием 3,4 в этом году. В этом году происходит пик экономического роста.

Об этом рассказал главный экономист Альфа-банка Украина Алексей Блинов в эфире программы Фінансовий тиждень.

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“Соотношение экспорта к ВВП близко к 50%, это не является мировым максимумом, но для достаточно большой экономики это высокая открытость экономики. Большая часть нашего экспорта остается сырьем, это касается и аграрной продукции. Сталь, железная руда – это все не уникально, и мы уже минимум дважды видели, как могут быть коварны эти рынки. Мы имеем определенные сдвиги в монетарной политике, но архитектура нашей экономики остается такой же, какой она была 10 лет назад”, – сообщает эксперт.

Сейчас происходит повышение ставок в США и отток части инвесторов из других стран, других валют в американский доллар.

“Эта тектоника у нас не очень работает, потому что иностранных инвесторов в украинских ценных бумагах практически нет. На следующий год мы ожидаем небольшое, но ускорение девальвации, и по базовому прогнозу, который предусматривает возобновление сотрудничества с МВФ, среднегодовой курс – 29,75 грн за доллар”, – прогнозирует Алексей Блинов.