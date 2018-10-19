Порошенко выступает против приватизации военного жилья

Служебное жилье на территории военных частей не должно подлежать приватизации, — написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebooк.

«Для чего? Чтобы в условиях тревоги, в условиях нападения боеспособность части была обеспечена за кратчайший промежуток времени. Это будет невозможно, когда в домах на территории части проживают люди, которые к армии не имеют никакого отношения», — написал Порошенко.

В то же время, по убеждению Президента, нужно защитить военнослужащего.

«Если офицер прослужил 25 лет в армии, сумма финансовой компенсации должна быть достаточной для получения жилья. Мы даем право каждому рассчитывать на то, что обеспечение его жильем будет решен», — подчеркнул Порошенко