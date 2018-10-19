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Иностранных работников могут депортировать из Украины

Иностранных работников могут депортировать из Украины

Тысячи иностранцев, приехавших в Украину на работу, оказались под угрозой депортации. Дело в том, что Миграционная служба переводит их с бумажных разрешений на временное проживание в виде «книжечек» на новые пластиковые id-карты (по типу биометрических). Но вместо определенных по закону 15 дней люди ждут их месяцами, нарушая таким образом все сроки легального пребывания в Украине.

По словам экспертов, больше всего в переходной период страдают компании, привлекающие иностранцев к работе в своих call-центрах, международных менеджеров по контролю качества и сертификации, а также иностранных руководителей среднего и высшего звена.

«Печатает новый документ тот же комбинат, что и id-паспорта украинцам. Поэтому из-за очередей иностранцы не успевают получить их в срок. Но в Миграционной службе нас заверили, что со следующей недели вопрос сдвинется с места и выдадут первые 1300 id-карточек иностранцам. К счастью, за время задержек не было слышно о штрафах или случаях депортации иностранных работников», — рассказала UBR.ua руководитель Львовского офиса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Тем не менее, говорит эксперт, чтобы не рисковать, некоторые компании были вынуждены отправить своих работников обратно домой, где они должны были проходить всю процедуру оформления на работу еще раз, чтобы снова иметь возможность по истечению нескольких месяцев вернуться в Украину.

По материалам УБР
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