В США на аукционе продадут 660 конфискованных Bitcoin

Федеральная служба исполнения наказаний и судебных приставов США проведет аукцион, в ходе которого будет продано 660 Bitcoin, ранее конфискованных правоохранительными органами.

Текущая рыночная стоимость выставляемых на продажу монет составляет около $4,3 млн.

Выставляемые на продажу Bitcoin были изъяты в ходе федеральных уголовных, гражданских и административных расследований.

Аукцион пройдет 5 ноября. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться не позднее 31 октября и внести депозит в размере $200 тыс.

Торги будут разбиты на две части и включают в себя продажу шести блоков по 100 BTC и еще одного блока на 60 BTC. Участники аукцина не смогут просматривать чужие ставки или изменять собственные.

Ведомство уточнило, что часть выставляемых на аукцион активов включает в себя Bitcoin, изъятые в ходе недавних расследований дел трейдеров Терезы Тетли и Томаса Марио Костанцо.

Тереза Тетли в июле была приговорена к году тюрьмы по обвинению в торговле криптовалютой без необходимой лицензии и отмывании денег, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Приставы не сообщают, какая именно часть Bitcoin, изъятых у Тетли и Костанцо, выставляется на аукцион, однако ранее было известно, что у первой было изъято 40 BTC, а у второго – 80 BTC.

Два предыдущих крупных аукциона по продаже конфискованных Bitcoin прошли в США в январе и марте этого года. В первом случае было продано 3 813 BTC, во втором – 2 170 BTC.