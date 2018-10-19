Глава Минфина сообщила, какой налог могут снизить в первую очередь

Налоговые ставки в Украине не слишком высоки, проблема, скорее, с их администрированием. Но если и говорить о возможности их снижения, прежде всего речь бы шла о подоходном налоге.

Об этом заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова во время открытой лекции “Экономика-2020”, организованной НВ.

“Если посмотреть на все ставки налогов в Украине и сравнить их с другими странами, то я бы не сказала, что какие-то налоги у нас очень высоки. Если говорить о том, что какие-то налоги у нас и можно снижать, то я бы говорила о налогах на зарплату. Не ЕСВ (единый социальный взнос, – ред.), а именно НДФЛ (налог на доходы физлиц – ред.). Как мне кажется, это может стимулировать как бизнес, так и физлиц”, – отметила глава Минфина.

При этом она уточнила, что говорить о таком снижении можно было бы, “если бы позволяла фискальная ситуация, если бы дефицит бюджета уменьшался, была бы детенизация, улучшалась бы ситуация на таможне”.