Нацкомфинуслуг проверит более трех десятков страховщиков

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, утвердила годовой план осуществления мероприятий государственного надзора на страховом рынке Украины на 2019 год.
Об этом говорится в распоряжении регулятора № 1811 от 11 октября.
Согласно документу, запланировано проведение проверки 34 страховщиков в течение 10 дней относительно соблюдения требований законодательства о финансовых услугах и соблюдения требований лицензионных условий.
Список страховых компании, в которых пройдут проверки:
- «Агрогарант»
- «Актив-Гарант»
- «Атлант»
- «В.И.П.»
- «Власный захыст»
- «Гала-СКД»
- «Гардиан»
- «Глобал Гарант»
- «Дельфин»
- «Европейская страховая группа»
- «Европейская страховая компания»
- «Европейский выбор»
- «Золотой век»
- «Инновационные страховые технологии»
- «Капитал-Страхование»
- «Кастоди»
- «Киевское страховое общество»
- «Компания по страхованию жизни «Брокбизнес»
- «Мегаполис»
- «МСК «Захыст Життя»
- «Надийна»
- «Премьер Гарант Профи»
- «Ридна»
- «Свисс Классик Лайф»
- «Смарт Иншуранс»
- «Стар-Полис»
- «Стройполис»
- «Украинская военно-страховая компания»
- «Украинский капитал»
- «Укрпромстрах»
- «Фарлонг»
- «Финансовая защита»
- «Центральная»
- «Энергорезерв».