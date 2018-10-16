Нацкомфинуслуг проверит более трех десятков страховщиков

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, утвердила годовой план осуществления мероприятий государственного надзора на страховом рынке Украины на 2019 год.

Об этом говорится в распоряжении регулятора № 1811 от 11 октября.

Согласно документу, запланировано проведение проверки 34 страховщиков в течение 10 дней относительно соблюдения требований законодательства о финансовых услугах и соблюдения требований лицензионных условий.

Список страховых компании, в которых пройдут проверки: