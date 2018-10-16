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Нацкомфинуслуг проверит более трех десятков страховщиков

Нацкомфинуслуг проверит более трех десятков страховщиков

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, утвердила годовой план осуществления мероприятий государственного надзора на страховом рынке Украины на 2019 год.

Об этом говорится в распоряжении регулятора № 1811 от 11 октября.

Согласно документу, запланировано проведение проверки 34 страховщиков в течение 10 дней относительно соблюдения требований законодательства о финансовых услугах и соблюдения требований лицензионных условий.

Список страховых компании, в которых пройдут проверки:

  • «Агрогарант»
  • «Актив-Гарант»
  • «Атлант»
  • «В.И.П.»
  • «Власный захыст»
  • «Гала-СКД»
  • «Гардиан»
  • «Глобал Гарант»
  • «Дельфин»
  • «Европейская страховая группа»
  • «Европейская страховая компания»
  • «Европейский выбор»
  • «Золотой век»
  • «Инновационные страховые технологии»
  • «Капитал-Страхование»
  • «Кастоди»
  • «Киевское страховое общество»
  • «Компания по страхованию жизни «Брокбизнес»
  • «Мегаполис»
  • «МСК «Захыст Життя»
  • «Надийна»
  • «Премьер Гарант Профи»
  • «Ридна»
  • «Свисс Классик Лайф»
  • «Смарт Иншуранс»
  • «Стар-Полис»
  • «Стройполис»
  • «Украинская военно-страховая компания»
  • «Украинский капитал»
  • «Укрпромстрах»
  • «Фарлонг»
  • «Финансовая защита»
  • «Центральная»
  • «Энергорезерв».
По материалам Финансовый клуб
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