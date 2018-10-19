Власти китайского города запустят искусственную Луну для освещения

Власти южнокитайского города Чэнду в 2020 году планируют запустить “отражатель“, который зависнет над конкретным городом и будет бросать на Землю пятно солнечного света диаметром 10−80 километров.

Таким образом, стационарный космический отражатель станет заменой ночному уличному освещению, на которое уходит немалая часть городского бюджета.

Возможно, спутник даже обойдется дешевле. Чэнду — город с населением 11,05 млн человек, это один из крупнейших городов в Китае по численности населения. Можно представить, что на освещение городских улиц в тёмное время суток уходит немалая сумма, так что спутник вполне могут рассматривать как возможность сэкономить.

Согласно Википедии, площадь города Чэнду составляет 12 390 км², что соответствует окружности с диаметром примерно 125 км. То есть даже при максимальном желании собственный спутник-отражатель не осветит всю территорию города целиком.

Очевидно, предполагается освещать только центр. People’s Daily пишет, что идею запуска собственной “искусственной Луны“ озвучил Ву Чуньфэн (Wu Chunfeng), председатель Научно-исследовательского института аэрокосмических наук и технологий систем микроэлектроники в Чэнду (Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute) в выступлении на конференции по всеобщим национальным инновациям и предпринимательской активности.

Спутник освещения сконструирован так, чтобы дополнить или даже заменить естественную Луну ночью. Яркость «искусственной Луны» предусмотрена в восемь раз больше, чем реальной. Она будет достаточно яркой, чтобы заменить уличные фонари освещения.