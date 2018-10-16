Тигипко разрешили купить у Порошенко "Кузницу на Рыбальском"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение Сергею Тигипко на приобретение более 50% акций ЧАО “Завод” Кузница на Рыбацком”, сообщили в АМКУ.
“Предоставлено разрешение физическому лицу — гражданину Украины (опосредованно через компанию “Евинз Лимитед” (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЧАО “Завод “Кузница на Рыбацком” (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества”, — говорится в сообщении.
Заявление Тигипко поступило в комитет 26 сентября 2018 года, после чего ведомство начало анализ.
Группа “ТАС” Тигипко подтвердила информацию о достижении предварительной договоренности о покупке завода.
Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что продает принадлежащий ему судостроительный завод “Кузница на Рыбальском” отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета Украины.
Справка Finance.ua
- Крупнейший акционер завода “Кузница на Рыбацком” — фонд “Прайм Эссетс Капитал” Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду “ВИК” Игоря Кононенко.