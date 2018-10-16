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Тигипко разрешили купить у Порошенко "Кузницу на Рыбальском"

Тигипко разрешили купить у Порошенко "Кузницу на Рыбальском"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение Сергею Тигипко на приобретение более 50% акций ЧАО “Завод” Кузница на Рыбацком”, сообщили в АМКУ.

“Предоставлено разрешение физическому лицу — гражданину Украины (опосредованно через компанию “Евинз Лимитед” (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЧАО “Завод “Кузница на Рыбацком” (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества”, — говорится в сообщении.

Заявление Тигипко поступило в комитет 26 сентября 2018 года, после чего ведомство начало анализ.

Группа “ТАС” Тигипко подтвердила информацию о достижении предварительной договоренности о покупке завода.

Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что продает принадлежащий ему судостроительный завод “Кузница на Рыбальском” отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета Украины.

Справка Finance.ua

  • Крупнейший акционер завода “Кузница на Рыбацком” — фонд “Прайм Эссетс Капитал” Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду “ВИК” Игоря Кононенко.
По материалам Дело
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