Тигипко разрешили купить у Порошенко "Кузницу на Рыбальском"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение Сергею Тигипко на приобретение более 50% акций ЧАО “Завод” Кузница на Рыбацком”, сообщили в АМКУ.

“Предоставлено разрешение физическому лицу — гражданину Украины (опосредованно через компанию “Евинз Лимитед” (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЧАО “Завод “Кузница на Рыбацком” (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества”, — говорится в сообщении.

Заявление Тигипко поступило в комитет 26 сентября 2018 года, после чего ведомство начало анализ.

Группа “ТАС” Тигипко подтвердила информацию о достижении предварительной договоренности о покупке завода.

Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что продает принадлежащий ему судостроительный завод “Кузница на Рыбальском” отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета Украины.

Справка Finance.ua