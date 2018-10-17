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Госстат: украинцев становится меньше – их вытесняют иностранцы

Госстат: украинцев становится меньше – их вытесняют иностранцы

По состоянию на 1 сентября 2018 года в Украине проживает 42,23 млн человек. А с начала нынешнего года численность населения страны сократилась на 152,4 тыс. человек.

Такие данные приводит Государственная служба статистики в ежемесячном демографическом отчете.

Могло быть еще хуже, но статистику немного подтянули мигранты – с начала года чистый миграционный прирост населения составил 10,7 тыс. человек. Это очень серьезный результат, учитывая, что всего год назад миграционный «плюс» составлял всего 3 тыс. человек.

По официальным подсчетам, на каждые 100 умерших в Украине приходится только 58 новорожденных. Это крайне низкий показатель даже по меркам стремительно стареющей Европы. К примеру, в Германии на 100 умерших приходится 87 новорожденных.

По материалам УБР
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