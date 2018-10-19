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MediaTek готовит чип с нейронным модулем

MediaTek готовит чип с нейронным модулем

MediaTek собирается до конца текущего месяца представить новую однокристальную систему Helio P70 для смартфонов.

Она будет производиться с соблюдением 12-нм полупроводниковых норм и призвана закрепить успехи компании, скоростные чипы которой в последнее время стали пользоваться определённой популярностью в среднем и начальном сегментах рынка.

Источники отмечают, что конфигурация CPU в Helio P70 будет аналогична используемой в предыдущем Helio P60: связка из четырёх высокопроизводительных ядер Cortex-A73 и четырёх энергоэффективных Cortex-A53. В качестве графического ускорителя будет выступать Mali-G72.

Главное новшество P70 – наличие отдельного специализированного NPU (блока нейронной обработки) против APU (ускоренного процессора) в P60. В то время как P60 позиционируется в качестве конкурента Qualcomm Snapdragon 660, P70 будет противостоять набирающему в последнее время популярность Snapdragon 710.

До конца года MediaTek приступит к массовому производству 7-нм ASIC: речь идёт о переводе 56G PAM4 SerDes IP на 7-нм нормы FinFET.

Согласно данным рыночных источников, эти 7-нм ASIC будут закупаться двумя ведущими производителями игровых консолей.

По материалам Комментарии
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