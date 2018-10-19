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Малая приватизация за два месяца пополнила бюджет на 285 миллионов - Нефедов

Малая приватизация за два месяца пополнила бюджет на 285 миллионов - Нефедов

За два месяца от старта малой приватизации поступления в бюджет составили 285 млн грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

«Летом мы стартовали (малая приватизация – ред.) с заведением первых объектов в базу и два дня назад праздновали первые два месяца проведения реальных торгов. Мы продаем сейчас более чем на 30 площадках. Провели уже более 200 успешных аукционов. Рекорд – 32 успешных аукциона, которые прошли за 1 день. Сумма, которую уже привлек в государственный бюджет и бюджеты местного уровня, составляет на сегодня 285 млн грн», – сказал Нефедов.

Он отметил, что в продаже остается еще около 1000 объектов, которые уже заведены в базу и найдут своего покупателя.

По материалам УКРИНФОРМ
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