Правительство планирует разделить ГФС на три отдельных органа

Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов сообщил, что в настоящее время Минфин работает над идеей разделить Государственную фискальную службу на три отдельных органа.
В частности, об этих планах Верланов сообщил в ходе встречи с представителями 25 бизнес-ассоциаций и отраслевых объединений.
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Как отмечается, фискальную службу планируют разделить на органы, которые будут, соответственно, администрировать налоги, администрировать таможенные платежи и осуществлять расследование финансовых преступлений.
Создание на основе ГФС трех новых государственных органов является частью плана по реформированию службы. В частности, соответствующий план реформы ГФС презентовали 7 июня 2018 года.
Реформой предусмотрен набор новых кадров в ГФС, сокращение общей численности работников, повышение уровня оплаты труда налоговиков. Также в Минфине ожидают, что после внедрения реформы повысится уровень добровольной уплаты налогов.