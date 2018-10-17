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Volkswagen готовится по-новому продавать свои авто (схема)

Volkswagen готовится по-новому продавать свои авто (схема)

С 2020 года Volkswagen в Европе будет продавать автомобили не только через обычных дилеров, но и через Интернет. Для этого создадут специальные виртуальные магазины brick-and-mortar. На это сделают особый акцент.

Volkswagen понимает, что в век цифровых технологий нужны новые подходы к продажам. Поэтому через два года на Старом Континенте этот немецкий автомобильный гигант сделает акцент на продажи онлайн. Европейским покупателям предложат круглосуточную поддержку (24 часа в сутки). Также будет реализовано прямое общение с покупателями, минуя дилеров.

Нечто подобное планирует реализовать в стратегии продаж и американская компания Tesla, о чем было объявлено несколько месяцев назад. Видимо, боссы Volkswagen оценили перспективность такого подхода, и решили последовать ему.

Новый подход к продажам концерна Volkswagen будет зависеть от коммуникационных технологий его автомобилей. То есть эти машины будут «общаться» друг с другом, с дорожной инфраструктурой, обмениваясь информацией.

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По материалам autonews.ua
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