Volkswagen готовится по-новому продавать свои авто (схема)

С 2020 года Volkswagen в Европе будет продавать автомобили не только через обычных дилеров, но и через Интернет. Для этого создадут специальные виртуальные магазины brick-and-mortar. На это сделают особый акцент.

Volkswagen понимает, что в век цифровых технологий нужны новые подходы к продажам. Поэтому через два года на Старом Континенте этот немецкий автомобильный гигант сделает акцент на продажи онлайн. Европейским покупателям предложат круглосуточную поддержку (24 часа в сутки). Также будет реализовано прямое общение с покупателями, минуя дилеров.

Нечто подобное планирует реализовать в стратегии продаж и американская компания Tesla, о чем было объявлено несколько месяцев назад. Видимо, боссы Volkswagen оценили перспективность такого подхода, и решили последовать ему.

Новый подход к продажам концерна Volkswagen будет зависеть от коммуникационных технологий его автомобилей. То есть эти машины будут «общаться» друг с другом, с дорожной инфраструктурой, обмениваясь информацией.

Кстати, если вы стали владельцем новенького авто – выбирайте специальные кредитные карты для автомобилистов прямо у нас на портале. Карты для водителей позволяют получать кэшбэк и дополнительные скидки на АЗС.