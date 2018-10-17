В Китае зафиксировали самые низкие темпы роста экономики с 2009 года

Темпы роста экономики Китая в третьем квартале текущего года упали до самого низкого с 2009 года показателя в 6,5%.

Об этом сообщили в национальном бюро статистики Китая, передает DW.

“Зафиксированный в третьем квартале показатель роста экономики Китая оказался самым низким с первого квартала 2009 года, когда в мире бушевал экономический кризис. Тогда экономический рост составил 6,1%”, – говорится в сообщении.

Ранее экономические эксперты прогнозировали экономический рост в третьем квартале 2018 года в 6,6%, напоминает агентство dpa.

В первом квартале был зафиксирован экономический рост китайской экономики в 6,8% процента, во втором темпы роста упали до 6,7%. На такой показатель китайская экономика выросла всего за девять месяцев текущего года. В 2017 году китайская экономика выросла на 6,9%.

Замедление темпов роста второй по объему экономики мира происходит на фоне торговой войны между США и Китаем. Противостояние продолжается на протяжении нескольких месяцев и сопровождается взаимным установлением новых импортных пошлин. Причиной конфликта стало стремление Дональда Трампа уменьшить американское отрицательное сальдо торгового баланса с Китаем. Кроме того, Вашингтон обвиняет Пекин в использовании нечестных методов в торговле, принуждении американских фирм к экспорту технологий в Китай, а также краже интеллектуальной собственности.