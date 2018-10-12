Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 113 0

Рада отклонила повышение акцизов на алкоголь

Рада отклонила повышение акцизов на алкоголь

Верховная Рада отклонила проект закона 9085 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов, в частности это касается повышения акцизов на алкогольные напитки.

За соответствующее решение проголосовали только 170 народных депутатов.

В законопроекте предлагалось повысить на 9% ставки акцизов на пиво, вина крепленые, спирт этиловый и продукты, содержащие спирт.

Целью документа, как указано в пояснительной записке, является обеспечение формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведение размеров ставок налогов в соответствие с инфляционными процессами в экономике.

Напомним, с инициативой о повышении акцизов на алкогольную продукцию на 9% выступило правительство. Эксперты сразу заявили, что такой шаг ускорит тенизацию рынка и повлечет очередное падение производства легальной продукции.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина