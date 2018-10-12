Рада отклонила повышение акцизов на алкоголь

Верховная Рада отклонила проект закона 9085 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов, в частности это касается повышения акцизов на алкогольные напитки.

За соответствующее решение проголосовали только 170 народных депутатов.

В законопроекте предлагалось повысить на 9% ставки акцизов на пиво, вина крепленые, спирт этиловый и продукты, содержащие спирт.

Целью документа, как указано в пояснительной записке, является обеспечение формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведение размеров ставок налогов в соответствие с инфляционными процессами в экономике.

Напомним, с инициативой о повышении акцизов на алкогольную продукцию на 9% выступило правительство. Эксперты сразу заявили, что такой шаг ускорит тенизацию рынка и повлечет очередное падение производства легальной продукции.