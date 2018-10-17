Российские миллиардеры стали лидерами по росту состояния в 2018 году - Bloomberg

Вопреки американским санкциям, совокупное состояние десяти богатейших россиян с начала 2018 года стало крупнейшим среди миллиардеров других стран мира.

Такие данные приводит агентство Bloomberg.

“По данным Bloomberg Billionaires Index, 10 самых богатых людей в России больше всего приумножили свое состояние, начиная с начала года, по сравнению с любыми другими миллиардерами во всем мире”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, их совокупное состояние увеличились на 10,8%. На втором месте – американские миллиардеры. Доход десяти самых богатых бизнесменов США, по оценке Bloomberg, с начала года вырос на 7,5%. За ними следуют британские миллиардеры, которые увеличили совокупное состояние на 3,4%, пишет агентство.

Другим участникам рейтинга увеличить состояние не удалось. Совокупное состояние десяти французских миллиардеров уменьшилось на 0,8%, шведских – на 4,6%, швейцарских – на 5,4%. Наихудший результат показали десять самых богатых китайских бизнесменов – их совокупное состояние сократилось на 27,6%.