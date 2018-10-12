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УкрСиббанк предупредил о сбоях с картами

УкрСиббанк предупредил о сбоях с картами

УкрСиббанк в субботу, 20 октября, проведет изменения карточных счетов своих клиентов, что может привести к сбоям в работе с ними.

Как сообщила пресс-служба банка, таким образом финучреждение выполняет требование НБУ.

“Изменение номеров карточных счетов приведет к временным ограничениям операций с карточками банка в терминалах, банкоматах, кассах и в сети интернет, а также в UKRSIB online”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что уже в пятницу, 19 октября, действия банка могут привести к временным ограничениям операций с карточками.

Также о ситуации УкрСиббанк уже предупредил своих клиентов – на мобильные телефоны пришли оповещения.

По материалам Обозреватель
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