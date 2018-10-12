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В США чат-ботам запретили притворяться людьми

В США чат-ботам запретили притворяться людьми

В штате Калифорния был принят закон о запрете чат-ботов, побуждающих к покупке товаров и услуг, или продвигающих политические партии, если эти чат-боты не сообщают собеседникам, что не являются людьми.

“В Калифорнии незаконно использовать бота для общения или взаимодействия в Интернете с человеком с намерением ввести его в заблуждение относительно искусственной личности бота для заведомого обмана человека в отношении сути сообщения, направленного на побуждение к покупке или продаже товаров или услуг в коммерческой сделке или влияние на голосование на выборах. Лицо, использующее бота, не несет ответственности в соответствии с настоящим разделом, если лицо раскрывает, что это бот”, – сказано в законе.

Закон, однако, распространяется только на интернет-площадки и социальные сети с пользовательской базой от 10 млн граждан США.

По материалам УБР
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