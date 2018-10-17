Украинцы разводятся, чтобы получить субсидию - эксперт

В Украине ужесточили условия получения госпомощи на оплату коммунальных услуг. В связи с этим украинцы идут на всевозможные ухищрения, например, официально разводятся.

128 тысяч разводов – половина от количества свадеб. Это – цифры года прошлого. Но сейчас, особенно на осень, ожидают еще более мощную волну расторжения браков. Дело тут вовсе не в чувствах, что охладели, а в субсидиях. В мае государство усложнило правила предоставления субсидий: пытаясь сделать льготу более адресной.

“В Киеве нет волны разводов. Все расписываются и разрывают свою браки в стандартном режиме.

Представители государственной власти никогда не будут подсказывать и рассказывать, каким образом манипулировать своим семейным положением, чтобы получить жилищные субсидии“, – рассказывает начальник территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

Но откуда тогда берутся вот эти примеры народного творчества. Эту волну разводов в преддверии отопительного понимают специалисты соцзащиты. И теперь четко действуют по схеме: семья – это муж, жена и несовершеннолетние дети. Даже если они зарегистрированы по разным адресам, если давно не живут вместе, но до сих пор имеют штампы в паспортах, о субсидии могут забыть. Чтобы получать компенсацию за коммуналку в двух квартирах, в которых они зарегистрированы, нужно расстаться.