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Transparency International назвала самые прозрачные города Украины для инвесторов

Transparency International назвала самые прозрачные города Украины для инвесторов

Ивано-Франковск, Киев и Винница стали лидерами рейтинга прозрачности инвестиционного сектора.

Об этом свидетельствуют результаты анализа организации Transparency International Украина.

Согласно данным рейтинга прозрачности инвестиционного сектора, в первой пятерке городов с высоким показателем прозрачности – Ивано-Франковск, набравший 15 из 20 максимальных баллов, второе место занял Киев (12,7 баллов), далее – Винница (12 баллов), Львов (10,75 баллов) и Белая Церковь (10,7 баллов).

Среди аутсайдеров – Вишневое (0,75 балла), Стрый (1 балл), Нововолынск (1 балл), Новая Каховка (1 балл), Купянск (1 балл) и Полтава (1,2 балла). Всего было обозначено 17 индикаторов, часть из которых касалась регуляторной политики, работы с инвесторами, кредитного рейтинга города, поддержки развития предпринимательства.

Наиболее частые замечания касались отсутствия подключения города к платформе, которая помогает открыть собственный бизнес, предоставления бизнес-кейсов, отсутствия электронных аукционов для продажи прав на размещение сезонной торговли, отсутствия перечня действующих регуляторных актов на Едином государственном портале открытых данных и т. д.

По материалам УБР
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