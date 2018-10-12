ТОП-5 крупнейших экспортеров сахара (инфографика)

Крупнейшим экспортером сахара в 2017-2018 маркетинговом году стала компания “Радеховский сахар”, которая отгрузила 138,5 тыс. тонн на сумму 55,55 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации “Укрцукор”.

Читайте также: В Украине резко сократился экспорт томатов

Второе место в рейтинге заняла компания “Цукорагропром” – 93,0 тыс. т сахара (40,65 млн долларов). Третье место закрепилось за компанией “Подолье” – 80,4 тыс. т сахара на 27,66 млн долларов.

Всего по результатам 2017-2018 маркетингового года Украина поставила на внешние рынки 564 тысячи тонн сахара на сумму 221 млн долларов, что на 27% меньше предыдущего года.

“Кроме того, что экспорт сахара снизился почти на четверть, мы видим существенные изменения в рейтинге экспортеров. Нарастив производственные мощности “Радеховский сахар” сумел вырваться в лидеры, вытеснив “Винницкий комбинат хлебопродуктов №2”, который в последние годы возглавлял рейтинг”, – заявила глава аналитического отдела ассоциации Руслана Бутило.

В ассоциации также сообщили, что основными странами-импортерами являются Узбекистан, Турция и Азербайджан.