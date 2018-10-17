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IKEA впервые выйдет на рынки 10 стран мира

IKEA впервые выйдет на рынки 10 стран мира

Ритейлер IKEA планирует в ближайшие годы выйти более чем на 10 новых рынков. В частности, в конце 2020 года в чилийской столице Сантьяго появится первый магазин шведской сети на территории Южной Америки. Затем, вероятно, последуют гипермаркеты в Боготе (Колумбия) и Лиме (Перу), где IKEA намерена работать через нового франчайзи Falabella.

Как сообщает Fixygen, для выхода на безубыточный уровень в этом регионе IKEA требуется не менее 1 млн кубометров торгового пространства. Пока из всех стран Латинской Америки компания представлена только в Доминиканской республике. Кроме того, в ближайшие годы продукция IKEA станет доступна в Мексике, Эстонии, Пуэрто-Рико, Омане, Люксембурге, Макао, в Украине и на Филиппинах.

В минувшем финансовом году IKEA вышла на рынки Индии и Латвии, открыв в общей сложности 19 новых магазинов по всему миру. В текущем фингоду, который завершится в августе 2019 года, планируется открыть 15 гипермаркетов, первый из них был запущен в Бахрейне в сентябре.

По материалам УБР
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