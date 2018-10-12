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США внедрит систему распознавания лиц на внутренних рейсах

США внедрит систему распознавания лиц на внутренних рейсах

Администрация транспортной безопасности США внедрит технологию распознавания лиц в аэропортах и терминалах, из которых выполняются внутренние рейсы. Об этом пишет Engadget.

Сейчас пассажиры, вылетающие в города в пределах одной страны, проходят упрощенный контроль по сравнению с пассажирами международных рейсов. В частности, проверка часто сводится к сканированию паспорта, а отпечатки пальцев и прочие биометрические данные не сканируются.

В Администрации транспортной безопасности считают, что усиление контроля за пассажирами внутренних рейсов позволит повысить безопасность аэропортов и предотвратить теракты. Ведомство планирует разработать нейросеть на основе фотографий граждан страны и иностранцев, собранных службой таможенного и пограничного контроля США.

По материалам hightech.fm
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