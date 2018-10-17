Крупнейший производитель электроэнергии в Великобритании сократит выбросы углекислого газа до нуля

Scottish Power, крупнейший участник «большой шестерки» поставщиков электроэнергии в Великобритании, к 2050 году планирует полностью отказаться от использования газа и угля и перевести все свои мощности на добычу энергии ветра. Об этом пишет Engadget.

Компания представила подробный план постепенного сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. В ближайшие четыре года Scottish Power вложит 5,2 млрд фунтов в строительство ветровых электростанций, а к 2020 году намерена сократить объем выбросов углерода в атмосферу на 30%. К 2050 году фирма полностью перейдет на зеленую энергию, сократив выбросы до нуля.

Scottish Power продала несколько своих газовых электростанций британской компании Drax за 702 млн фунтов. Издание отмечает, что последняя в ближайшие годы намерена нарастить производство энергии с помощью газа и угля — это означает, что объем углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу Великобританией, вряд ли сократится.

Ранее правительство Великобритании рассказало о планах перейти на зеленую экономику, полностью отказавшись от выбросов парниковых газов во всех отраслях. Ближайшая цель — сокращение выбросов на 80% в течение 25 лет. Однако для этого потребуется введение новой политики уже в этом году. Эксперты отмечают, что в течение года необходимы большие сокращения выбросов автомобилей, самолетов, промышленности, массовых отходов, сельского хозяйства и отопления.