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Uber создал кнопку “SOS” для пассажиров

Uber создал кнопку “SOS” для пассажиров

Uber объявил о запуске в Украине нового набора инструментов безопасности.

Новые функции должны повысить безопасность для всех пользователей.

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Пассажиры смогут воспользоваться кнопкой вызова помощи. Также пользователи могут выбрать пять друзей или членов семьи в качестве «доверенных контактов» и одним нажатием делиться с ними информацией о поездке.

Новый встроенный в приложение информационный хаб, где пользователи могут найти информацию о некоторых ключевых инструментах безопасности, включая круглосуточную поддержку, информацию о водителе и автомобиле, GPS-отслеживание поездки и систему оценки и обратной связи.

Функция “Оповещение скорости” напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость в пределах установленных ограничений скорости.

По материалам УКРИНФОРМ
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