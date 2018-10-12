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Xiaomi выпустила умную маску для сна

Xiaomi выпустила умную маску для сна

Компания Xiaomi выпустила гаджет для улучшения качества сна Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask.

Устройство представляет собой маску и способствует более быстрому погружению в сон и лучшему отдыху организма. Для этого аксессуар использует технологии искусственного интеллекта для анализа мозговой активности владельца.

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Маска оснащена тремя электродами, расположенными в области глаз, которые служат для улавливания мозговых волн. Полученные данные анализируются алгоритмами искусственного интеллекта в режиме реального времени для проигрывания подходящей музыки.

Громкость мелодии постепенно уменьшается, когда человек засыпает, расслабляя тем самым мозг, а утром так же плавно повышается с учётом анализа фаз сна, чтобы не создавать стресса, как при использовании обычного будильника. В итоге человек должен чувствовать себя отдохнувшим и бодрым.

Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask изготавливается из композитного заменителя льняной ткани, а лицевая сторона представляет собой высокоэластичную губку. Это способствует поддержанию нормальной вентиляции воздуха и позволяет использовать маску в любое время года. Весит гаджет порядка 50 граммов и блокирует 99% света. Мягкую часть маски можно снимать и стирать.

По материалам internetua.com
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