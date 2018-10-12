Xiaomi выпустила умную маску для сна

Компания Xiaomi выпустила гаджет для улучшения качества сна Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask.

Устройство представляет собой маску и способствует более быстрому погружению в сон и лучшему отдыху организма. Для этого аксессуар использует технологии искусственного интеллекта для анализа мозговой активности владельца.

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Маска оснащена тремя электродами, расположенными в области глаз, которые служат для улавливания мозговых волн. Полученные данные анализируются алгоритмами искусственного интеллекта в режиме реального времени для проигрывания подходящей музыки.

Громкость мелодии постепенно уменьшается, когда человек засыпает, расслабляя тем самым мозг, а утром так же плавно повышается с учётом анализа фаз сна, чтобы не создавать стресса, как при использовании обычного будильника. В итоге человек должен чувствовать себя отдохнувшим и бодрым.

Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask изготавливается из композитного заменителя льняной ткани, а лицевая сторона представляет собой высокоэластичную губку. Это способствует поддержанию нормальной вентиляции воздуха и позволяет использовать маску в любое время года. Весит гаджет порядка 50 граммов и блокирует 99% света. Мягкую часть маски можно снимать и стирать.