На Западе рассказали, как санкции США сыграли на руку экономике России

Международная инвестиционная компания Aberdeen Asset Management пришла к выводу, что американские санкции сыграли на руку российской экономике, поспособствовав повышению цен на нефть и удешевлению валюты, от чего Кремль только получает выгоду.

В частности, цены на нефть как основу экспорта России с середины августа выросли на 14%, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Такой рост связывают с будущим восстановлением американских санкций против Ирана, которые негативно скажутся на поставках сырой нефти из Тегерана.

В Aberdeen Asset Management также отмечают, что удешевление рубля на 15% вызвало рост конкурентоспособности российских товаров в связи с низкой стоимостью валюты.

“Россия попала в более выгодное положение с повышенными ценами на нефть и слабеющим рублем, поскольку с точки зрения бюджета это двойная польза”, — резюмировал эксперт инвестиционной компании.

Напомним, рубль начал падать сразу после анонса новых американских санкций в отношении России, в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В частности, 13 августа российская валюта достигла психологического максимума — 68,34 рубля за доллар и 77,81 рубля за евро. Так финансовые рынки еще не падали с апреля 2016 года.