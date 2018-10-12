Palm представила смартфон размером с кредитную карту

Компания Palm представила миниатюрный смартфон с диагональю 3,3 дюйма и весом 62,5 грамма. Гаджет работает под управлением модифицированной операционной системы Android 8.1.

Основу смартфона составляют процессор Snapdragon 435 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти.

Устройство оснащено основной камерой с разрешением 12 Мп, и фронтальной на 8 Мп. Емкость его батареи составляет 800 мАч, которой по словам производителя, хватит на сутки работы.

Разработчики ожидают, что телефон может заинтересовать пользователей, которые занимаются спортом или любят активный отдых.

Также его можно использовать как дополнительный телефон. Специально для этого телекоммуникационная компания Verizon создала сервис NumberShare, с помощью которого основной и дополнительный телефоны смогут синхронизироваться.

Смартфон поступит в продажу в ноябре в США и будет стоить около 350 долларов (почти 10 тысяч гривен).