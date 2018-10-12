Малая приватизация уже принесла Украине 277 млн грн

Благодаря продаже имущества на аукционах в рамках малой приватизации, которая продолжается уже два месяца, государство получило уже более 277 млн ​​грн.

“Уже более 277 млн ​​грн заработало государство за первые 2 месяца, продолжается малая приватизация. В то же время, счастливые победители стали обладателями 203 объектов, которые совсем скоро превратятся в новые прибыльные и эффективные предприятия”, – сообщили в ведомстве.

В то же время указано, что это только начало, и в реестре уже 1151 объект малой приватизации. Из них – 885 уже объявленных аукционов, начальная стоимость которых составляет более миллиарда гривен.

Напомним, 17 августа состоялся первый успешный аукцион малой приватизации. Первым лотом, который продан на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставленный местной общиной. Комплекс нежилых зданий был продан на аукционе за 209 643 грн.