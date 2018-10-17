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За 8 месяцев Украина нарастила экспорт на 12,4%

За 8 месяцев Украина нарастила экспорт на 12,4%

В январе-августе этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года Украина нарастила экспорт на 12,4% – до почти 31 млрд долл., импорт на 16,1% – около 36 млрд долл.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.

“В январе-августе этого года экспорт товаров составил 30910,5 млн долл. США, или 112,4% по сравнению с январем-августом 2017 года, импорт – 35914,6 млн долл., или 116,1%. Отрицательное сальдо составило 5004,1 млн долл. (в январе-августе 2017 года также отрицательное – 3434,2 млн долл.)”, – говорится в сообщении.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86 (в январе-августе 2017 года – 0,89).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.

В августе 2018 года по сравнению с июлем 2018 года сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 4,7%, импорта – уменьшились на 4,4%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в августе 2018 года было отрицательное и составило 818,7 млн долл. США. В июле 2018 года также отрицательное – 1214,2 млн долл. США.

Как сообщает УНН, за период с января по сентябрь 2018 года Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму 11,4 млрд долларов. Об этом сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы Украины.

По материалам УНН
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