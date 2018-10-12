Межбанк: доллар остановили появившиеся покупки СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева повысились, обосновавшись на уровне 27,905/27,935 UAH/USD.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось сжатие гривневой ликвидности.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 443,6 млн. грн. к отметке 54 661,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 10.05 котировки безналичного доллара откатились до 27,90/27,93 UAH/USD. «В среду рынок пошел чуть вниз, и регулятор начнет выкупать излишки», – прогнозирует наш консультант.

По состоянию на 10.38 рынок безналичной пары доллар-гривна пролонгировал снижение, преодолевая сопротивление экспортного лобби и на копейку понизив офера «американца» на межбанке – 27,90/27,92 UAH/USD, сопровождаясь незначительным преобладанием предложения.

К 10.58 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,90/27,92 UAH/USD, на фоне относительного равновесия спроса и оферов СКВ. Регулятора на рынке пока не видели.

Спустя 16 минут, на 11.14, котировки доллара на межбанке сузили спред на фоне появившихся покупок «американца» – 27,91/27,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.

Утренняя осторожная коррекция безналичной пары доллар-гривна, остановленная появившимися покупками доллара, сопровождалась признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,90 / 27,92

евро – 32,36 / 32,39

российский рубль – 0,426 / 0,427

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