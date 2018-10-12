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Тигипко нацелился на покупку нового банка

Тигипко нацелился на покупку нового банка

Основатель и основной акционер Группы ТАС – бизнесмен Сергей Тигипко заявил о планах по покупке очередного банка.

“Мы много покупали и сейчас мы будем покупать… ВиЭс Банк уже на нашем балансе. ТАС и ВиЭс мы объединяем. Мы получаем с 1,35 миллиарда до 2,1 миллиарда рост капитала, мы получаем рост активов, мы получаем доходность… Покупка банка – это самый перфект… Мы готовы сегодня к покупке следующего банка и к интеграции, если необходимо, его в ТАСкомбанк”, – сказал Тигипко на украинском банковском форуме.

Он отметил, что банковская группа не будет сокращать количество отделений.

“Мы анализируем все каналы продаж. Сегодня самый эффективный канал продаж – это отделение”, – подчеркнул Тигипко.

Напомним, что перед приобретением у российского Сбербанка его “дочки” – ВиЭс Банка (VS Bank) Тигипко купил у греков Универсал банк (Universal Bank). Также бизнесмен скупал кредитные портфели Платинум Банка, банка Новый и Банка Форум, в ВТБ Банке – долги группы Ukraine Minerals.

Кроме того, в начале октября текущего года группа анонсировала достижение предварительной договоренности о покупке Завода Кузня на Рыбальском, который опосредованно принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

По материалам НВ
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