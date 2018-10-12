"Буковелю" придется вернуть долги ПриватБанка Коломойского - ВС

Верховный Суд встал на сторону Национального банка Украины по делу курорта “Буковель”. Суд удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка на решение судов, которыми были расторгнуты договора ипотеки между НБУ и ООО “Скорзонера” (“Буковель”).

На основании этих договоров компания выступила имущественным поручителем долговых обязательств Приватбанка (Киев) перед НБУ по кредитам рефинансирования.

“Сегодня Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми были расторгнуты договора ипотеки между НБУ и ООО “Скорзонера” (“Буковель”). По результатам рассмотрения Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций и принял новое, которым отказал в исковых требованиях ООО “Скорзонера”, — сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос агентства.

Согласно данным Госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество в г. Яремче и с. Поляница (Ивано-Франковская обл.), где расположен горнолыжный курорт “Буковель”.

По данным Госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО “Скорзонера” — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Горнолыжный туристический курорт “Буковель” перешел на баланс ПриватБанка во время национализации финучреждения.

Сообщается, что НБУ считает принятое решение Верховного Суда одним из примеров обеспечения принципа верховенства права в современных условиях реформирования правосудия в Украине. В Нацбанке ожидают, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного Суда в подобных спорах.