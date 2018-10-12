В Днепре взорван банкомат Приватбанка

В ночь с 16 на 17 октября в Днепре был взорван банкомат Приватбанк в магазине «Панда», сообщил пресс-секретарь госбанка Олег Серга.

Сначала преступники подожгли аппарат, а затем применили взрывное устройство. Банкомат был полностью разрушен, а наличные похищены. Источники в банке сообщили, что речь идет где-то о 400 тыс. грн., то есть о почти полном банкомате (стоял в пригороде).

Банк сразу объявил награду за любую информацию, которая поможет задержать преступников — 75 тыс. грн.

«Такая мотивация всегда работает, мы внедрили такой подход еще 16 лет назад, и можем делать выводы. Информация действительно поступает, и мы выплачиваем вознаграждение. Чаще всего полезные сведения получаем от работников правоохранительных органов», — рассказал Серга.

Он уточнил, что раскрываемость подобных преступлений составляет приблизительно 80%. «После задержания преступников, их в 100% случаев судят, и дело завершается привлечением к уголовной ответственности. Наша служба безопасности отслеживает эти дела», — заверил Серга.