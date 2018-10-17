Почти половина населения мира живет на $5,5 в день - Всемирный банк

Почти половина населения земного шара, или 3,4 миллиарда человек, живет менее чем на 5,50 доллара в день, несмотря на снижение показателей крайней бедности по всему миру.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ) “Бедность и общее процветание, совместное решение проблем ликвидации нищеты”.

“Хотя экономические достижения во всем мире и свидетельствуют о том, что все меньше людей живут в условиях крайней бедности, почти половина населения мира – 3,4 миллиарда человек – до сих пор борется за удовлетворение основных потребностей.

Существование на менее 3,20 доллара в день отражает показатель черты бедности в странах с уровнем дохода ниже среднего, тогда как показатель в 5,50 доллара в день отражает стандарты в странах с уровнем дохода выше среднего”, – отмечают авторы работы.

Они объясняют, что крайняя бедность “определяется как существование менее чем на 1,90 доллара в день”.

Несмотря на то, что доля населения мира, живущего в условиях крайней бедности, к 2015 году снизилась до 10%, ее темпы сокращения замедлились, подчеркнули в ВБ.