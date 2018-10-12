НАТО сформирует собственные кибервойска в 2023 году

Киберкомандование НАТО полностью закончит формироваться в 2023 году.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на старшего генерала Альянса.

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“Новый военный командный центр НАТО по противодействию компьютерным хакерам должен быть полностью укомплектован в 2023 году…”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, в новом киберцентре будут работать 70 экспертов, которые будут оперативно предоставлять информацию военной разведке о хакерах, начиная с исламистов и заканчивая организованными преступными группами, которые действуют от имени враждебных государств.

НАТО официально признала киберпространство в качестве нового рубежа, который нужно защищать, наряду с сухопутным, воздушным и морским.

Новый киберцентр сможет потенциально использовать кибероружие, способное сбивать вражеские ракеты, уничтожать системы ПВО и компьютерные сети противников, если это потребуется.