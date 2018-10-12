В странах ЕС снижается уровень бедности

Процент людей в странах ЕС, которые подвергаются риску бедности и социального неравенства, несколько снизился за последние годы, но это количество составляет почти 113 миллионов человеческих жизней.

Такие данные обнародованы на страницах агентства “Евростат”.

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Согласно обнародованным статистическим данным, в прошлом году в странах Евросоюза 112,9 миллиона человек, или 22,5 процента населения, сталкивались с проблемой бедности и социального неравенства. Этот показатель несколько меньше за период 2009-2012 годов, когда риску бедности подвергался каждый четвертый европеец. При этом снижение процента людей, которые сталкиваются с тяжелой социальной ситуацией, является одной из ключевых целей стратегии «Европа 2020».

Самый высокий уровень бедности зарегистрирован в Болгарии (38,9%), Румынии (35,7%) и в Греции (34,8%), самый низкий – соответственно, в Чешской Республике (12,2%), Финляндии (15,7%) и Словакии (16,3%).

Интересно, что самый большой показатель в сокращении процента бедных людей зарегистрирован в соседней Польше: с 30,5% в 2008 году до 19,5%, по данным 2017 года.