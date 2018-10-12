Нефть Brent подорожала до $81,44 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в среду на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов нефти в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $81,44 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,63 (0,78%) – до $81,41 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,10 (0,14%) – до $72,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,14 (0,2%) – до $71,92 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2,13 млн баррелей в сутки.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти за неделю, завершившуюся 12 октября, на 1,88 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальные данные о резервах энергоносителей в среду.

Запасы бензина в США, по оценкам аналитиков, снизились на 1,52 млн баррелей, дистиллятов – на 1,5 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг исчезновения журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи, критика правительства Саудовской Аравии, который, по данным СМИ, пропал в саудовском консульстве в Стамбуле. Есть подозрения, что там он был убит.

“Нефть дорожает сегодня на данных о неожиданном снижении запасов в США при сохранении высокой напряженности в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом”, – отмечает аналитик Oanda Corp. Стивен Иннес.

“Я опасаюсь, что напряженность на Ближнем Востоке может привести к перебоям в поставках нефти на рынок”, – цитирует эксперта агентство Bloomberg.