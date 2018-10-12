По Украине направили 30 тысяч "пакетов малыша"

В 23 области Украины направлены 30 тысяч “пакетов малыша”, которые смогут получить все родители новорожденных детей, включая опекунов.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина на пресс-конференции.

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“На сегодня по стране транспортировано более 30 тысяч пакетов. У нас есть уже 23 региона, которые получат эти пакеты, и есть еще два региона, которые пока еще находятся на стадии обсуждения и документального оформления вопросов по получению на своей территории пакетов”, – отметила замминистра.

По ее словам, эти “пакеты малыша” выдаются независимо от того, где мать родила малыша – будь то государственный роддом или частный. Если же мать родила дома, процедура остается такой же: после регистрации младенца родители подают заявление в управление социальной защиты и получают пакет малыша. Такой пакет выдается даже усыновителям или патронатной семье младенца в случае, если от ребенка отказались родители.

При этом она добавила, что такая помощь обеспечит родителей ребенка всем необходимым на первые 3 месяца жизни малыша и вместе с денежными выплатами станет существенной помощью семье – в том числе, если она оказалась в трудных условиях.

“Пакет малыша ни в коем случае не влияет на получение денежной выплаты – это отдельная дополнительная натуральная помощь, которая предоставляется каждому родившемуся ребенку”, – подчеркнула чиновница. Она также уточнила, что этот пакет не влияет на учет совокупного дохода семьи, претендующей на получение государственных льгот.