Межбанк, доллар сохранили на уровне 27,93

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 5,63 коп., на торгах вторника понизился на 0,18 коп., оказавшись на уровне 27,93 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 16-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив символические 0,82 коп., составил 27,93 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 октября с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.02 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 27,90/27,94 UAH/USD, немного растянув спред, ведомая преобладавшими на моменте продажами СКВ.

К 10.08 курс доллара консолидировался на цифре 27,91/27,94, возобновив сужение маржи и сопровождаясь появившимися покупками «американца», а спустя 20 минут, на 10.30 Киева, котировки доллара, сохранив восходящий тренд, консолидировались на отметке 27,93/27,95 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж «американца».

Эти цены на межбанке оставались действующими до 11.28, а с появлением на рынке системных игроков с аккуратными продажами СКВ пара доллар-гривна инициировала медленную коррекцию, начав с уровня 27,92/27,94 UAH/USD и оказавшись по состоянию на полдень на цифре 27,92/27,94 UAH/USD.

Спустя полчаса курс доллара прикоснулся к локальному минимуму (27,91/27,92 UAH/USD), а на обеденный перерыв около 13.15 ушел на фоне немного восстановившихся цен: 27,91/27,92 UAH/USD.

Эти курсы оставались стабильными до 14.40 Киева, ограничившись в указанный час расширением спреда до 27,910/27,935 UAH/USD.

Ближе к завершению сессии, на опустевшем межбанке котировки «американца» понизились к 27,91/27,93 UAH/USD.

Вернувшаяся на рынок стабильность сохраняла эти котировки, по сути, до самого завершения сессии.

Большинство сделок на межбанке 16 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9300 UAH/USD UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,915 / 27,940

евро – 32,303 / 32,322

российский рубль – 0,4258 / 0,4264

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1613 / 1,1614

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