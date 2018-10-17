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Китай обогнал США и Японию по количеству «мегабанков»

Китай обогнал США и Японию по количеству «мегабанков»

Количество крупных банковских учреждений Китая, общая стоимость активов которых превышает 500 миллиардов долларов, составила 13 учреждений, больше чем количество «мегабанков» в США и Японии вместе взятых.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные исследования.

Отмечается, что «мегабанки», обладая активами на полтриллиона долларов и более, «слишком велики, чтобы обанкротиться», поэтому в тех странах, в которых существуют такие банковские учреждения, государственные регуляторы принимают все возможные меры во избежание банкротства таких учреждений.

По данным Bloomberg, Китай продолжает увеличивать количество сверхкрупных банков в своей финансовой системе. Сейчас в Китае насчитали 13 таких банков, однако это число может увеличиться в ближайшее время.

По материалам hromadske.tv
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