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Micron инвестирует 100 млн долларов в искусственный интеллект

Micron инвестирует 100 млн долларов в искусственный интеллект

Micron Technology, один из ведущих производителей микросхем памяти, объявил о планах инвестировать до 100 млн долларов США в перспективные стартапы, разрабатывающие технологии искусственного интеллекта (ИИ) для использования в беспилотных автомобилях, автоматизации предприятий и других растущих областях.

Директор по развитию бизнеса Micron Самит Садана (Sumit Sadana) отметил, что компания запустила корпоративную программу венчурного финансирования более 10 лет назад, однако до сих пор инвестиции были “очень спорадичными” и тесно связанными с основным направлением деятельности вендора – производством полупроводников.

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Окупаемость этих инвестиций высокая, но в Micron считают, что расширение присутствия в ИИ-сфере поможет нарастить продажи чипов памяти, поскольку искусственный интеллект имеет дело с большими объемами данных, которые необходимо где-то хранить.

Новый инвестфонд Micron будет предоставлять финансирование разработчикам оборудования и программного обеспечения для искусственного интеллекта. Особенно чипмейкеру интересны компании, которые занимаются технологиями для беспилотных автомобилей, дополненной и виртуальной реальностью, а также автоматизацией предприятий.

“Мы намерены значительно активизировать свои инвестиции”, – добавил Самит Садана.

По материалам internetua.com
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